Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому гендиректору Минского тракторного завода Тарасу Мурогу создать "лучший в мире супертрактор".

"В наших тракторах нуждается весь мир. Продавайте. Если чего-то не получается, займитесь качеством. Произведите супертрактор, который лучший в мире, и чуть-чуть дороже его продадите", - приводит слова главы государства агентство БелТА.

Он заявил о необходимости развивать экспортные продажи отечественной продукции на всех уровнях и особенно во время служебных командировок за рубеж. "Поехал - сколько продал тракторов, комбайнов, сеялок, культиваторов, дискаторов? В противном случае чего туда поехал? Всех касается. И руководителей парламента, и всех высших должностных лиц", - подчеркнул белорусский лидер.