Мишустин: Россия будет наращивать парк беспилотных такси и поездов
20 ноября 2025 / 17:16
Мишустин: Россия будет наращивать парк беспилотных такси и поездов
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Россия намерена расширять использование беспилотных такси, трамваев, поездов, строго соблюдая при этом меры безопасности. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

"На пилотных дорогах уже находятся 90 грузовых автомобилей с системами автоматического управления. Мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться в безопасности этих решений. Есть у нас и другой опыт пока еще осторожного использования автономной техники в качестве эксперимента. В числе которой такси, трамваи, электропоезда, маневровые локомотивы. Будем расширять парк таких машин. И далее начнем постепенно выводить их на дороги общего пользования", - указал он.

Премьер-министр отметил, что это произойдет после подготовки всей инфраструктуры и завершения адаптации нормативно-правовой базы. Он также выразил надежду, что это будет "совсем скоро". "Вопросы безопасности здесь остаются приоритетными", - добавил Мишустин. 

