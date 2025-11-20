Песков заверил, что прямая линия Путина охватит обращения со всей России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что на прямой линии главы государства Владимира Путина, совмещенной с большой пресс-конференцией, прозвучат вопросы со всей страны.

"Откуда будут записанные самими гражданами видеообращения, сейчас нам спрогнозировать вряд ли можно. Но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно", - отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.