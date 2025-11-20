Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 ноября 2025 / 19:54
КОТИРОВКИ
USD
20/11
80.9448
EUR
20/11
93.7804
Новости часа
Российские ВС освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске Огромный протуберанец при отрыве от Солнца превысил диаметр Земли в 80 раз
Москва
20 ноября 2025 / 19:54
Котировки
USD
20/11
80.9448
0.0000
EUR
20/11
93.7804
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Песков заверил, что прямая линия Путина охватит обращения со всей России
20 ноября 2025 / 17:30
Песков заверил, что прямая линия Путина охватит обращения со всей России
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что на прямой линии главы государства Владимира Путина, совмещенной с большой пресс-конференцией, прозвучат вопросы со всей страны.

"Откуда будут записанные самими гражданами видеообращения, сейчас нам спрогнозировать вряд ли можно. Но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно", - отметил представитель Кремля в беседе с журналистами. 

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:17
Российские ВС освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске
17:59
Огромный протуберанец при отрыве от Солнца превысил диаметр Земли в 80 раз
17:47
Силуанов: подготовлен план ответных мер на конфискацию российских активов
17:30
Песков заверил, что прямая линия Путина охватит обращения со всей России
17:16
Мишустин: Россия будет наращивать парк беспилотных такси и поездов
16:57
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 370 военных
16:46
Лукашенко дал задание создать "лучший в мире супертрактор"
16:27
В январе 1945 года нацисты расстреляли более 800 заключенных концлагеря Зонненбург
16:15
Володин: победа России в СВО предопределена
15:59
Oxfam: состояние миллиардеров Группы двадцати за год выросло на $2,2 трлн
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения