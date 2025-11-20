Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Политика
Песков заверил, что прямая линия Путина охватит обращения со всей России
20 ноября 2025 / 17:30
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что на прямой линии главы государства Владимира Путина, совмещенной с большой пресс-конференцией, прозвучат вопросы со всей страны.
"Откуда будут записанные самими гражданами видеообращения, сейчас нам спрогнозировать вряд ли можно. Но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно", - отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.