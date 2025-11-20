Силуанов: подготовлен план ответных мер на конфискацию российских активов

Правительство подготовило план контрмер на конфискацию российских активов. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Разумеется, у нас в правительстве сформирован ответный план", - сказал он при общении с журналистами.

Ранее Госдума приняла постановление об обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором депутаты предлагают правительству РФ и Банку России заблаговременно подготовить совместный план ответных действий России в случае принятия Евросоюзом решения о незаконном изъятии российских активов - депутаты, в частности, предлагают начать с предъявления исков о возмещении ущерба депозитарию Euroclear и Бельгии.

Некоторое время назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями об экспроприации активов России и двумя альтернативными опциями финансирования Украины, основанными на займах.

По информации западных СМИ, в документе сказано, что Украина испытывает значительный недостаток финансирования на 2026-2027 годы. ЕК предлагает три варианта решения этой проблемы: экспроприация активов под видом так называемого репарационного кредита "с использованием блокированных активов России", гранты от стран ЕС и "общий заем, привлеченный на уровне ЕС". Фон дер Ляйен хочет, чтобы решение было принято на декабрьском саммите ЕС.