Огромный протуберанец при отрыве от Солнца превысил диаметр Земли в 80 раз

Размер гигантского протуберанца 20 ноября в момент отрыва от Солнца превысил диаметр Земли в 80 раз. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Формирование и выброс очень большого солнечного протуберанца, заметно превосходящего привычные размеры, зафиксированы в ночь на 20 ноября, на северном полюсе Солнца. Размер плазменного образования в момент отрыва от Солнца превысил миллион километров, это в 80 раз больше диаметра Земли", - сказано в сообщении.

Уточняется, что источник процессов, спровоцировавший это событие, находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз. По мнению ученых, выброшенное ранее крупное облако плазмы и нынешний отрыв протуберанца могут иметь общий источник на Солнце. Они также могут иметь связь с тем же центром 4274, который на прошлой неделе произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0, а сейчас находится на невидимой солнечной стороне.