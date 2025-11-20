Российские ВС освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске

Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске (Покровск) и свободно перемещаются по нему. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" продолжают оказание медицинской помощи и обеспечение продовольствием и медикаментами мирных жителей города. Всех желающих при необходимости эвакуируют в безопасный район. В пунктах временного размещения оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, в ходе осмотра придомовых территорий военными группировки проверяются дороги и прилегающая территория на наличие взрывоопасных предметов, указали в российском оборонном ведомтсве.