Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 ноября 2025 / 19:58
КОТИРОВКИ
USD
20/11
80.9448
EUR
20/11
93.7804
Новости часа
Мишустин подтвердил готовность РФ к взаимовыгодной работе с Китаем и Индией в Арктике Российские ВС освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске
Москва
20 ноября 2025 / 19:58
Котировки
USD
20/11
80.9448
0.0000
EUR
20/11
93.7804
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске
20 ноября 2025 / 18:17
Российские ВС освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске (Покровск) и свободно перемещаются по нему. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" продолжают оказание медицинской помощи и обеспечение продовольствием и медикаментами мирных жителей города. Всех желающих при необходимости эвакуируют в безопасный район. В пунктах временного размещения оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, в ходе осмотра придомовых территорий военными группировки проверяются дороги и прилегающая территория на наличие взрывоопасных предметов, указали в российском оборонном ведомтсве.

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:28
Мишустин подтвердил готовность РФ к взаимовыгодной работе с Китаем и Индией в Арктике
18:17
Российские ВС освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске
17:59
Огромный протуберанец при отрыве от Солнца превысил диаметр Земли в 80 раз
17:47
Силуанов: подготовлен план ответных мер на конфискацию российских активов
17:30
Песков заверил, что прямая линия Путина охватит обращения со всей России
17:16
Мишустин: Россия будет наращивать парк беспилотных такси и поездов
16:57
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 370 военных
16:46
Лукашенко дал задание создать "лучший в мире супертрактор"
16:27
В январе 1945 года нацисты расстреляли более 800 заключенных концлагеря Зонненбург
16:15
Володин: победа России в СВО предопределена
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения