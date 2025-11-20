Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Безопасность
Российские ВС освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске
20 ноября 2025 / 18:17
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске (Покровск) и свободно перемещаются по нему. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" продолжают оказание медицинской помощи и обеспечение продовольствием и медикаментами мирных жителей города. Всех желающих при необходимости эвакуируют в безопасный район. В пунктах временного размещения оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, в ходе осмотра придомовых территорий военными группировки проверяются дороги и прилегающая территория на наличие взрывоопасных предметов, указали в российском оборонном ведомтсве.