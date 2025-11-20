Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
20 ноября 2025 / 12:43
20 ноября 2025 / 12:34
19 ноября 2025 / 20:44
Экономика
Экономика
Мишустин подтвердил готовность РФ к взаимовыгодной работе с Китаем и Индией в Арктике
20 ноября 2025 / 18:28
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Россия готова к взаимовыгодной работе с Индией, Китаем и другими странами по использованию Трансарктического транспортного коридора, ключевой участок которого проходит по Севморпути. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России".

"Интерес к сотрудничеству по использованию Трансарктического транспортного коридора проявляют Китай, Индия и целый ряд других государств. Мы готовы к совместной работе на основе взаимной выгоды", - указал он.

Мишустин отметил, что Трансарктический транспортный коридор важен для РФ. "Ключевой его участок проходит по Северному морскому пути. Он обладает огромным потенциалом и конкурентными преимуществами, поскольку это самый короткий и безопасный маршрут между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - подчеркнул он.

Глава российского правительства также обратил внимание, что для наращивания арктических перевозок Россия укрепляет свой ледокольный флот: "Во вторник при участии президента на Балтийском заводе состоялась церемония закладки уже седьмого атомохода под названием "Сталинград".

Кроме того, Мишустин заявил, что страна активно развивает прибрежную инфраструктуру в северных широтах. "В частности, порты Мурманск, Сабетта, Диксон, Певек. Как и сухопутные подходы к ним", - добавил он. 

