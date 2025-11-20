Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
20 ноября 2025 / 12:43
20 ноября 2025 / 12:34
19 ноября 2025 / 20:44
Политика
Политика
Каллас: единственный план Евросоюза - ослабление России и поддержка Украины
20 ноября 2025 / 18:45
Каллас: единственный план Евросоюза - ослабление России и поддержка Украины
© AP Photo/ Sergei Grits/ТАСС

Европейский союз видит лишь один "план действий" по Украине - ослаблять Россию и поддерживать Украину - и хочет, чтобы любой другой мирный план сначала получил его поддержку. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел сообщества.

"У Евросоюза есть четкий план из двух шагов: ослабить Россию и поддержать Украину. Для успеха любого мирного плана его должны поддержать Украина и ЕС", - указала она.

Каллас также отметила, что Евросоюз продолжает настаивать на "одностороннем перемирии со стороны России". 

