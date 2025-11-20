Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 ноября 2025 / 21:26
Bloomberg: план США по Украине предполагает отказ от санкций против РФ Президент России поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Дан старт всероссийской акции "Елка желаний"
20 ноября 2025 / 18:59
Дан старт всероссийской акции "Елка желаний"
Никто не останется в Новый год без подарка, хорошего настроения и добрых пожеланий. Об этом заявил Дед Мороз по случаю начала всероссийской акции "Елка желаний", сообщает ТАСС.

"Растет юное поколение моих замечательных помощников, я доверяю им, наделяю их своей волшебной сказочной своей, чтобы в новогоднюю ночь всем людям, которым, к сожалению, доведется встретить Новый год не дома, ведь Новый год - это самый семейный праздник, верно? А они будут встречать на работе... Вот мои помощники мне обещают, что никто, дедушка, не останется без подарка и хорошего настроения", - отметил волшебник при общении с журналистами в Москве. 

Инициатором акции "Елка желаний" выступает Движение первых. Присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Вместе с тем участниками "Елки желаний" могут дети бойцов СВО, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных областей, подвергающихся обстрелам.

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
19:45
Bloomberg: план США по Украине предполагает отказ от санкций против РФ
19:30
Президент России поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
19:17
Курс доллара на Forex впервые с 27 октября опускался ниже 79 рублей
18:59
Дан старт всероссийской акции "Елка желаний"
18:45
Каллас: единственный план Евросоюза - ослабление России и поддержка Украины
18:28
Мишустин подтвердил готовность РФ к взаимовыгодной работе с Китаем и Индией в Арктике
18:17
Российские ВС освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске
17:59
Огромный протуберанец при отрыве от Солнца превысил диаметр Земли в 80 раз
17:47
Силуанов: подготовлен план ответных мер на конфискацию российских активов
17:30
Песков заверил, что прямая линия Путина охватит обращения со всей России
