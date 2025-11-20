Никто не останется в Новый год без подарка, хорошего настроения и добрых пожеланий. Об этом заявил Дед Мороз по случаю начала всероссийской акции "Елка желаний", сообщает ТАСС.

"Растет юное поколение моих замечательных помощников, я доверяю им, наделяю их своей волшебной сказочной своей, чтобы в новогоднюю ночь всем людям, которым, к сожалению, доведется встретить Новый год не дома, ведь Новый год - это самый семейный праздник, верно? А они будут встречать на работе... Вот мои помощники мне обещают, что никто, дедушка, не останется без подарка и хорошего настроения", - отметил волшебник при общении с журналистами в Москве.

Инициатором акции "Елка желаний" выступает Движение первых. Присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Вместе с тем участниками "Елки желаний" могут дети бойцов СВО, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных областей, подвергающихся обстрелам.