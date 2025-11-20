Курс доллара на Forex впервые с 27 октября опускался ниже 79 рублей

Курс доллара на Forex опускался ниже 79 руб. впервые с 27 октября текущего года. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По состоянию на 14:27 мск, курс американской валюты снижался на 2,59% и торговался на уровне 78,465 руб. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке терял 0,25% и находился на отметке в 80,34 руб.