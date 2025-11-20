Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 ноября 2025 / 21:26
КОТИРОВКИ
USD
20/11
80.9448
EUR
20/11
93.7804
Новости часа
Bloomberg: план США по Украине предполагает отказ от санкций против РФ Президент России поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Москва
20 ноября 2025 / 21:26
Котировки
USD
20/11
80.9448
0.0000
EUR
20/11
93.7804
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Курс доллара на Forex впервые с 27 октября опускался ниже 79 рублей
20 ноября 2025 / 19:17
Курс доллара на Forex впервые с 27 октября опускался ниже 79 рублей
© Арина Антонова/ ТАСС

Курс доллара на Forex опускался ниже 79 руб. впервые с 27 октября текущего года. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По состоянию на 14:27 мск, курс американской валюты снижался на 2,59% и торговался на уровне 78,465 руб. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке терял 0,25% и находился на отметке в 80,34 руб. 

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:45
Bloomberg: план США по Украине предполагает отказ от санкций против РФ
19:30
Президент России поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
19:17
Курс доллара на Forex впервые с 27 октября опускался ниже 79 рублей
18:59
Дан старт всероссийской акции "Елка желаний"
18:45
Каллас: единственный план Евросоюза - ослабление России и поддержка Украины
18:28
Мишустин подтвердил готовность РФ к взаимовыгодной работе с Китаем и Индией в Арктике
18:17
Российские ВС освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске
17:59
Огромный протуберанец при отрыве от Солнца превысил диаметр Земли в 80 раз
17:47
Силуанов: подготовлен план ответных мер на конфискацию российских активов
17:30
Песков заверил, что прямая линия Путина охватит обращения со всей России
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения