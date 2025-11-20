Президент России поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент России Владимир Путин в день рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил его и пожелал здоровья. Встреча со Святейшим состоялась в патриарших палатах Кремля. По традиции глава государства подарил огромный букет белых роз и троекратно расцеловался с предстоятелем Русской православной церкви.

"Ваше Святейшество, вы так много делаете и для православного мира, для русских людей, для всей России в своем служении нашей стране, тратите столько энергии, сил. Я это знаю", - отметил президент.

"В день вашего рождения хочется пожелать вам здоровья для того, чтобы вы могли в таком же жестком напряженном режиме продолжать это благородное служение нашей Родине. Спасибо вам большое, и поздравляю вас!" - сказал Путин.

20 ноября патриарху Кириллу исполнилось 79 лет.