Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»



Громкий коррупционный скандал вокруг «кошелька Зеленского», бизнесмена Тимура Миндича, и извлечения денег из украинской госкомпании «Энергоатом», активно и охотно комментируется практически всеми ведущими западными СМИ. При этом западные политики говорят о происходящем значительно меньше.

В первую очередь это касается американцев, от которых не поступило практически никаких комментариев. На это обратил внимание и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев: «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание». Правда, многие аналитики считают, что это молчание гораздо красноречивее любых слов – оно дает понять Зеленскому, что настало время быть значительно податливее. За кулисами, видимо, на это не просто намекают, а прямо декларируют. О том, что Трамп пользуется «Миндичгейтом» для укрощения киевского диктатора, пишут и близкие к «офису президенту» фигуры – скажем, внештатный советник Ермака Тимофей Милованов и телеведущая Наталья Мосейчук.

Европейцы немногим более словоохотливы, хотя в кулуарах, как пишет Politico, они все же призывают Зеленского и Ко дать ответы на неудобные вопросы. Немецкое издание Die Welt также сообщает, что канцлер Мерц попросил «Зе» как можно более энергично расследовать дело. На людях же косвенно признать проблемы, созданные скандалом киевскому режиму, был вынужден один из его главных союзников – французский президент Макрон. Он коснулся этой темы на совместной пресс-конференции с Зеленским во время визита последнего в Париж: «Я хочу вновь подчеркнуть, что Украина является частью европейской семьи. Не только благодаря своей географии, но и благодаря своим ценностям, истории и храбрости. Путь в Европейский союз будет требовательным и будет предполагать усилия и глубокие реформы, в частности в области верховенства закона, прозрачности, управления и борьбы с коррупцией. Я верю в решимость украинского народа успешно завершить их, и я доверяю президенту Зеленскому в этом».

Италия не относится к число главных европейских «укроэнтузиастов», равно как и к числу самых упертых «украиноскептиков» - скорее, умеренных. Мнения итальянских политиков демонстрируют это раздвоенность. «Мне кажется, что возникают коррупционные скандалы, в которых замешано украинское правительство, поэтому я бы не хотел, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для подпитки дальнейшей коррупции», - сказал вице-премьер Маттео Сальвини. «Мы продолжим поддерживать Украину, которая подвергается нападениям со стороны России»,- возразил министр иностранных дел Антонио Таяни.

Польшу тоже можно было бы отнести к европейским «украиноцентристам», но другого характера – она ярую поддержку киевского режима сочетает с ярой критикой (правда, в первую очередь по вопросам исторической памяти). Вот и «миндичгейт» в Варшаве незамеченным не прошел. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские власти должны дать отчет о скандальном деле: «Следует ожидать немедленного разъяснения со стороны Украины по этому вопросу. <...> Это одно из первых условий переговоров о членстве в ЕС — нельзя принимать в Евросоюз, если речь идет о коррумпированной стране».

Премьер Дональд Туск также призвал Зеленского щепетильно относиться к коррупции во власти, но в основном потому…что это дает России повод называть Украину коррумпированным государством и мешает победе в войне. Впрочем, и о вреде личной репутации киевского диктатора Туск упомянул. А экс-премьер Лешек Миллер обвинил власти страны в том, что они стали соучастниками побега Миндича с украинской территории. По данным Миллера, 10 ноября бизнесмен находился в Варшаве, где разместился в отеле Raffles European, там он посетил синагогу и вечером через варшавский аэропорт вылетел чартерным рейсом Sundor Boeing 737-800 в Тель-Авив. Там он прошел обычную процедуру регистрации, так как Украина не требовала его задержания официально и он считался обычным пассажиром.

Ярче всего дело Миндича прокомментировали главные (наряду со словаками) «украиноскептики» - венгры. «Брюссель годами финансировал украинское государство деньгами европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС…И чего же Брюссель хочет тем временем? Отправить еще больше денег на Украину, президенту Зеленскому, в чьем ближайшем окружении недавно была раскрыта крупная коррупционная сеть… Пора прекратить это безумие, мы должны прекратить отправлять деньги европейского народа в Украину!», - написал в соцсетях министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто.

Еще более экспрессивно и метафорично выступил премьер Виктор Орбан. «Я получил сегодня письмо от председателя [Еврокомисси] фон дер Ляйен. Она пишет, что дефицит финансов Украины значителен, и просит страны — члены [ЕС] отправить больше денег. Это поразительно. В тот момент, когда стало ясно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, председатель комиссии, вместо того чтобы потребовать реального контроля или приостановки выплат, предлагает нам направлять ещё больше. Всё это немного напоминает попытку помочь алкоголику, посылая ему очередной ящик водки. Венгрия ещё не утратила здравый смысл».

Некоторые скупые отклики поступили и от международных структур. Так, МВФ потребовал от Украины создания надежной антикоррупционной системы для получения внешней финансовой помощи, о чем на брифинге заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак: «Что касается борьбы с коррупцией и реформ государственного управления, то мы уже давно говорим, что Украине необходима надежная антикоррупционная архитектура». Претензии, как и у большинства все же высказывавших келейно или открыто западных политиков – к тому, что коррупция подтачивает мощь украинской государственности. А ее главная и основная цель –быть орудием против России.