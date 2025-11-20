Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
20 ноября 2025 / 12:43
Bloomberg: план США по Украине предполагает отказ от санкций против РФ
20 ноября 2025 / 19:45
Bloomberg: план США по Украине предполагает отказ от санкций против РФ
© Kostiantyn Liberov/ Libkos/ Getty Images/ТАСС

Новый план Соединенных Штатов по мирному урегулированию конфликта на Украине подразумевает отмену санкций против России. Об этом информировало агентство Bloomberg.

По его данным, предложение США предусматривает отказ от санкций против РФ, а также требование к Киеву по территориальным уступкам и ограничению численности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отмечается, Владимир Зеленский "получил сигналы от Вашингтона, что ему следует принять сделку". Находящаяся в Киеве американская делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом уже встретилась с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Во вторник портал Axios сообщил, что США начали обсуждать со своими европейскими союзниками и Киевом новый план по урегулированию украинского конфликта, который разрабатывается американской стороной при проведении консультаций с Москвой.

