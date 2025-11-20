Sky: Стармер в январе намерен совершить визит в Китай

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен посетить Китай в январе 2026 года. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал Sky News.

В ноябре прошлого года глава правительства Соединенного Королевства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати в Бразилии. До этого британский премьер, на тот момент Тереза Мэй, и китайский лидер проводили встречу в двустороннем формате в начале 2018 года.

По данным телеканала, визит Стармера, если он состоится, состоится на фоне обвинений в шпионаже в адрес Пекина со стороны Лондона, а также в свете публикаций о затягивании с выдачей разрешения на строительство нового здания посольства КНР в британской столице.