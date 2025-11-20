Во Вьетнаме число погибших в результате наводнений и оползней достигло 41

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в Центральном Вьетнаме, достигло 41. Об этом информировал Департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама.

Сообщается, что в период с 16 по 20 ноября ливневые дожди, наводнения и оползни нанесли наибольший ущерб провинции Даклак, в которой жертвами стихии стали 16 человек, и Кханьхоа, там погибли 14 человек.

Наводнения повлекли за собой повреждение и затопление свыше 52 тыс. домов в центральном регионе. Серьезно пострадали более 13 тыс. га, где высажены сельскохозяйственные культуры, порядка 2,1 тыс. га фруктовых плантаций, погибло около 30 тыс. голов сельскохозяйственных животных и птицы.

Кроме того, из-за паводка серьезно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение внутри центральной части страны и с остальными ее регионами.