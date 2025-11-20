Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал власти Украины представить отчет о том, сколько средств Европейского союза ушло на коррупцию.

"Мы настаиваем, чтобы Украина показала, на что она использовала европейские деньги. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась о том, сколько денег европейских налогоплательщиков стали добычей коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, и сколько денег из субсидий ЕС досталось коррумпированной системе власти в этой стране", - указал он.

Министр также обратил внимание, что на Украине существует коррупционная система власти, распространяющаяся "до самого высокого государственного уровня".