Политика
Сийярто призвал Украину отчитаться, сколько европейских денег ушло на коррупцию
20 ноября 2025 / 20:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал власти Украины представить отчет о том, сколько средств Европейского союза ушло на коррупцию.
"Мы настаиваем, чтобы Украина показала, на что она использовала европейские деньги. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась о том, сколько денег европейских налогоплательщиков стали добычей коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, и сколько денег из субсидий ЕС досталось коррумпированной системе власти в этой стране", - указал он.
Министр также обратил внимание, что на Украине существует коррупционная система власти, распространяющаяся "до самого высокого государственного уровня".