Безопасность
Путин: военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
20 ноября 2025 / 21:33
© Ruptly/ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны иметь возможность сдаться в плен. Доложить о том, как выполняется эта задача верховный главнокомандующий приказал начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову, сообщает ТАСС.
"Валерий Алексеевич, просил бы доложить, удается ли обеспечить условия, как я и просил для того, чтобы украинские военнослужащие имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся", - указал Путин.