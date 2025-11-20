Путин: военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен

Президент России Владимир Путин заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны иметь возможность сдаться в плен. Доложить о том, как выполняется эта задача верховный главнокомандующий приказал начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову, сообщает ТАСС.

"Валерий Алексеевич, просил бы доложить, удается ли обеспечить условия, как я и просил для того, чтобы украинские военнослужащие имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся", - указал Путин.