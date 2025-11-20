Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
20 ноября 2025 / 12:43
20 ноября 2025 / 12:34
19 ноября 2025 / 20:44
/ Ближнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Офис Зеленского получил план Трампа по урегулированию конфликта
20 ноября 2025 / 21:39
Офис Зеленского получил план Трампа по урегулированию конфликта
© Ukrainian Presidential Press Office via AP/ТАСС

Владимир Зеленский получил мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

"Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, может активизировать дипломатию", - сказано в Telegram-канале офиса Зеленского.

Отмечается, что Зеленский в ближайшее время рассчитывает обсудить с американским лидером имеющиеся дипломатические возможности и "основные пункты, которые необходимы для достижения мира".

Согласно этому плану Вашингтона, подробности которого стали известны западным СМИ, Соединенные Штаты и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности.

Кроме того, в районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. При этом украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен стать государственным.

По данным агентства Bloomberg, новый план США предполагает также отмену антироссийских санкций.

