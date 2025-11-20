Офис Зеленского получил план Трампа по урегулированию конфликта

Владимир Зеленский получил мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

"Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, может активизировать дипломатию", - сказано в Telegram-канале офиса Зеленского.

Отмечается, что Зеленский в ближайшее время рассчитывает обсудить с американским лидером имеющиеся дипломатические возможности и "основные пункты, которые необходимы для достижения мира".

Согласно этому плану Вашингтона, подробности которого стали известны западным СМИ, Соединенные Штаты и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности.

Кроме того, в районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. При этом украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен стать государственным.

По данным агентства Bloomberg, новый план США предполагает также отмену антироссийских санкций.