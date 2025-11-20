Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Безопасность
Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска
20 ноября 2025 / 21:59
© Пресс-служба Кремля/ ТАСС
Российские ВС освободили город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
По его словам, "соединения группировки "Запад" освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол".
На уточняющий вопрос главы государства: "Закончили целиком?", командующий группировки войск "Запад" ответил утвердительно.