Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска

Российские ВС освободили город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

По его словам, "соединения группировки "Запад" освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол".

На уточняющий вопрос главы государства: "Закончили целиком?", командующий группировки войск "Запад" ответил утвердительно.