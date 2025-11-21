Песков: Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану Трампа

Россия пока не получала сообщений о согласии Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.

"Песков рассказал мне, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа", - указал журналист в своем Telegram-канале.

Некоторое время назад американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом на встрече в Киеве передала Зеленскому план Трампа по урегулированию конфликта.

По данным газеты Financial Times, мирный план, включающий 28 пунктов и одобренный Трампом, подразумевает серьезные уступки со стороны Киева. Со ссылкой на украинских чиновников издание отмечает, что Белый дом работает в "агрессивном режиме" с целью завершения конфликта на Украине до конца текущего года.