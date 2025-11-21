Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Госсовет: в России порядка 70% угольных предприятий являются убыточными
21 ноября 2025 / 10:36
Госсовет: в России порядка 70% угольных предприятий являются убыточными
© Александр Колбасов/ ТАСС

В России около 70% угольных предприятий работают в убыток. На это обратил внимание председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев.

"На сегодняшний день в угольной отрасли сохраняется кризисная ситуация. Около 70% предприятий работают в убыток", - сказал он в ходе заседания комиссии Госсовета.

Николаев сообщил, что сальдированный убыток отрасли за восемь месяцев текущего года достиг 263,2 млрд рублей, в 2,3 раза превысив итоговый уровень 2024 года - 112,6 млрд рублей. "Региональные бюджеты угледобывающих регионов продолжают терять налоговые поступления от угольных предприятий. Это негативно отражается на их социально-экономическом положении", - указал он.

Совокупный объем добычи угля сохраняется на уровне 2024 года только за счет роста добычи в регионах Дальневосточного федерального округа, уточнил Николаев.

