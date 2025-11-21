Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Курс биткойна снизился до $82 тыс.
21 ноября 2025 / 10:59
Курс биткойна снизился до $82 тыс.
© Chris McGrath/ Getty Images/ТАСС

Цена биткойна в ходе торгов опускалась более чем на 10%, до $82 тыс. впервые с 11 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 10:33 мск, биткойн снижался на 8,07% и торговался на уровне $84,617 тыс. впервые с 20 апреля 2025 года. К 10:34 мск криптовалюта ускорила снижение и опустилась до $82 тыс. (-10,99%) впервые с 11 апреля этого года.

На 10:53 мск биткойн замедлил снижение и находился на уровне $84,029 тыс. (-9,02%). Вместе с тем стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", ETH) опустилась на 10,59% и составляла $2 719,66.

