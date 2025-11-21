Орбан поддержал новый план США по урегулированию на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал новый план США по урегулированию конфликта на Украине.

"Мирная инициатива президента США Дональда Трампа получила новый импульс. Мирный план из 28 пунктов на столе переговоров, американская делегация в Киеве, большие ожидания во всем мире", - указал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава венгерского правительства выразил уверенность, что Трамп "явно намерен положить конец российско-украинской войне". По его словам, "американский президент - настоящий бунтарь" и если он что-то задумал, то не отступит.

"Тем временем в Брюсселе снова пропустили момент. В то время как Вашингтон ведет переговоры о мире, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен занята тем, как получить еще больше денег для финансирования Украины и войны", - указал Орбан. "Нам, венграм, тоже есть что сказать в этой связи. Момент истины наступил. Точнее, наступил для брюссельцев", - добавил он.