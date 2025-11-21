Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 ноября 2025 / 14:14
КОТИРОВКИ
USD
21/11
80.7321
EUR
21/11
92.6047
Новости часа
Казахстан надеется начать строительство АЭС при участии Росатома в 2029 году Представительница Мексики одержала победу на конкурсе "Мисс Вселенная"
Москва
21 ноября 2025 / 14:14
Котировки
USD
21/11
80.7321
0.0000
EUR
21/11
92.6047
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Орбан поддержал новый план США по урегулированию на Украине
21 ноября 2025 / 11:20
Орбан поддержал новый план США по урегулированию на Украине
© AP Photo/ Andreea Alexandru/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал новый план США по урегулированию конфликта на Украине.

"Мирная инициатива президента США Дональда Трампа получила новый импульс. Мирный план из 28 пунктов на столе переговоров, американская делегация в Киеве, большие ожидания во всем мире", - указал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава венгерского правительства выразил уверенность, что Трамп "явно намерен положить конец российско-украинской войне". По его словам, "американский президент - настоящий бунтарь" и если он что-то задумал, то не отступит.

"Тем временем в Брюсселе снова пропустили момент. В то время как Вашингтон ведет переговоры о мире, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен занята тем, как получить еще больше денег для финансирования Украины и войны", - указал Орбан. "Нам, венграм, тоже есть что сказать в этой связи. Момент истины наступил. Точнее, наступил для брюссельцев", - добавил он. 

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:29
Казахстан надеется начать строительство АЭС при участии Росатома в 2029 году
12:16
Представительница Мексики одержала победу на конкурсе "Мисс Вселенная"
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:39
Президент РФ поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
11:20
Орбан поддержал новый план США по урегулированию на Украине
10:59
Курс биткойна снизился до $82 тыс.
10:36
Госсовет: в России порядка 70% угольных предприятий являются убыточными
10:19
Песков: Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану Трампа
21:59
Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска
21:39
Офис Зеленского получил план Трампа по урегулированию конфликта
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения