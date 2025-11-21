Президент РФ поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

"B этом году ФНС России отмечает 35-летие. За прошедшие годы она выросла в мощную, эффективную, динамично развивающуюся структуру. От вашей четкой, слаженной работы во многом зависят стабильное пополнение бюджетов всех уровней, рост предпринимательской активности, повышение качества жизни людей. И в целом укрепление социально-экономического потенциала страны", - указал Путин.

Он отметил важность внедрения ФНС собственных инновационных технологий, уникальных цифровых решений, передовых отечественных и мировых практик. По словам российского лидера, ФНС задает высокие стандарты предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу.

Глава государства выразил уверенность, что работники налоговой службы будут и впредь честно трудиться, успешно решать поставленные задачи на благо РФ. "Желаю вам новых профессиональных достижений и всего самого доброго", - подчеркнул он.

В России 21 ноября ежегодно отмечается День работника налоговых органов - профессиональный праздник, установленный указом президента от 11 ноября 2000 года. 21 ноября 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ о создании Государственной налоговой службы.