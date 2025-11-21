Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 21 ноября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС демонстрировали рост на 2,12% и торговались на уровне 2 683,98 и 1 047,3 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 7,55 копейки и находился на отметке в 11,14 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 676,23 (+1,82%), индекс РТС составлял 1 044,28 пункта (+1,82%). Вместе с тем курс юаня снижался до 11,067 рубля (-14,8 копейки).