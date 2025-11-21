Представительница Мексики Фатима Бош победила в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", который проходил в Бангкоке. Об этом информировал телеканал Thai PBS.

Первой вице-мисс конкурса стала представительница Таиланда Павина Синг. В пятерку лучших также вошли участницы из Венесуэлы, с Филиппин и из Кот-д'Ивуара. Обладательница титула "Мисс Россия - 2025" Анастасия Венза не вошла в список 30 финалисток смотра, участницами которого стали представительницы 136 стран.

Первый конкурс "Мисс Вселенная" прошел в 1952 году в Лонг-Бич (штат Калифорния). Конкурс проходит в течение двух недель. Его основными этапами являются выход в вечернем платье, выход в купальнике и беседа с членами жюри. После этого отбираются кандидатуры для прохождения в полуфинал.

Переходящим призом конкурса является корона. На протяжении истории соревнования использовалось 12 корон, в том числе принадлежавшая императорскому дому Романовых венчальная корона, проданная в 1926 году и сегодня находящаяся в частной коллекции в США. В 2024 году была представлена 12-я по счету корона - "Свет бесконечности". Она создана филиппинским ювелирным домом Jewelmer. Стоимость изделия оценивается в $5 млн.