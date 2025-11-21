Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 ноября 2025 / 14:18
КОТИРОВКИ
USD
21/11
80.7321
EUR
21/11
92.6047
Новости часа
Казахстан надеется начать строительство АЭС при участии Росатома в 2029 году Представительница Мексики одержала победу на конкурсе "Мисс Вселенная"
Москва
21 ноября 2025 / 14:18
Котировки
USD
21/11
80.7321
0.0000
EUR
21/11
92.6047
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Экономика / Энергетический диалог / Политика и религия
Экономика
Казахстан надеется начать строительство АЭС при участии Росатома в 2029 году
21 ноября 2025 / 12:29
Казахстан надеется начать строительство АЭС при участии Росатома в 2029 году
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Процесс строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, консорциум по строительству которой возглавляет Росатом, может стартовать в 2029 году. Об этом заявил председатель агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев при общении с журналистами.

"У атомщиков это называется первый бетон. Это можно будет сказать только после процесса изысканий. Многое зависит от состава оборудования проекта. Пока сложно сказать, когда начнется возведение, мы ориентируемся на 2029 год по российскому проекту", - отметил он, отвечая на вопрос о сроках начала строительных работ.

Кроме того, Саткалиев сообщил о ходе изыскательских работ в Алма-Атинской области недалеко от поселка Улькен. "Компания "Росатом" проводит проектно-изыскательские работы, работа идет в соответствии с графиком, пробурено около 50 скважин, уже взяли забор грунта. На порядка 2 тыс. точек провели анализ на наличие радионуклеидов, провели гидрологический, гидротехнический, инженерный анализ, топографический анализ местности, установлено два гидропоста", - пояснил он.

В Астане рассчитывают, что изыскания будут завершены в течение 18 месяцев и власти республики получат окончательную конфигурацию будущей станции, добавил Саткалиев.

Решение о возведении станции было принято по итогам референдума, который состоялся осенью прошлого года. В 2025 году власти республики объявили, что лидером консорциума по ее строительству выбран Росатом. В ноябре путем онлайн-голосования в Казахстане определили название станции - "Балхаш", также называется озеро, недалеко от которого предполагается построить АЭС. 

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:29
Казахстан надеется начать строительство АЭС при участии Росатома в 2029 году
12:16
Представительница Мексики одержала победу на конкурсе "Мисс Вселенная"
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:39
Президент РФ поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
11:20
Орбан поддержал новый план США по урегулированию на Украине
10:59
Курс биткойна снизился до $82 тыс.
10:36
Госсовет: в России порядка 70% угольных предприятий являются убыточными
10:19
Песков: Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану Трампа
21:59
Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска
21:39
Офис Зеленского получил план Трампа по урегулированию конфликта
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения