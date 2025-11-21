Казахстан надеется начать строительство АЭС при участии Росатома в 2029 году

Процесс строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, консорциум по строительству которой возглавляет Росатом, может стартовать в 2029 году. Об этом заявил председатель агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев при общении с журналистами.

"У атомщиков это называется первый бетон. Это можно будет сказать только после процесса изысканий. Многое зависит от состава оборудования проекта. Пока сложно сказать, когда начнется возведение, мы ориентируемся на 2029 год по российскому проекту", - отметил он, отвечая на вопрос о сроках начала строительных работ.

Кроме того, Саткалиев сообщил о ходе изыскательских работ в Алма-Атинской области недалеко от поселка Улькен. "Компания "Росатом" проводит проектно-изыскательские работы, работа идет в соответствии с графиком, пробурено около 50 скважин, уже взяли забор грунта. На порядка 2 тыс. точек провели анализ на наличие радионуклеидов, провели гидрологический, гидротехнический, инженерный анализ, топографический анализ местности, установлено два гидропоста", - пояснил он.

В Астане рассчитывают, что изыскания будут завершены в течение 18 месяцев и власти республики получат окончательную конфигурацию будущей станции, добавил Саткалиев.

Решение о возведении станции было принято по итогам референдума, который состоялся осенью прошлого года. В 2025 году власти республики объявили, что лидером консорциума по ее строительству выбран Росатом. В ноябре путем онлайн-голосования в Казахстане определили название станции - "Балхаш", также называется озеро, недалеко от которого предполагается построить АЭС.