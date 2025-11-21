Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Ближнее зарубежье / Политика / Политические скандалы на Украине / Переговоры по Украине
Политика
Зеленский отказался отправлять Ермака в отставку
21 ноября 2025 / 12:44
Зеленский отказался отправлять Ермака в отставку
© AP Photo/ Kin Cheung/ТАСС

Владимир Зеленский на встрече с депутатами от правящей партии "Слуга народа" отказался увольнять главу своего офиса Андрея Ермака в свете коррупционного скандала. Об этом информировали несколько депутатов Верховной рады.

"Как я и говорил, даже не думают увольнять Ермака", - указал в своем Telegram-канале представляющий партию "Голос" Ярослав Железняк.

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Зеленский заявил при общении с фракцией, что "никто никуда не уходит". Вместе с тем источник во фракции "Слуга народа" рассказал изданию "Общественное", что Ермак остается на своей должности.

В целом, по словам Железняка, встреча "завершилась ничем": Ермак остается, но он не смог добиться увольнения главы фракции Давида Арахамии, с которым они давно конфликтуют. Сам Зеленский, согласно свидетельству депутата, был раздражен.

"Слуга народа" имеет большинство голосов в Раде, что позволяет Зеленскому проводить через парламент все необходимые ему решения. Встреча Зеленского с фракцией была назначена после того, как ряд депутатов призвали к отставке Ермака.

