Дед Мороз рассказал о самом необычном желании ребенка

Желание быть Дедом Морозом оказалось самым необычным из всех, о которых сообщали дети зимнему волшебнику. Об этом рассказал российский Дед Мороз из Великого Устюга в беседе с ТАСС.

"Один мальчуган написал мне в письме: "Дедушка Мороз, мне ничего от тебя не нужно, хочу быть Дедом Морозом". Вот такой скромный мальчуган", - поделился собеседник агентства.

Но преимущественно сегодня дети просят современные подарки, указал он. "XXI век на дворе, современные научно-технические открытия, технологии, и ребятишки, конечно, в большинстве мечтают о новых электронных гаджетах. При этом неизменно для них самым любимым подарком остаются сладкие гостинцы", - отметил Дед Мороз.

Кроме того, он выразил благодарность за акцию "Елка желаний". "Это удивительный мост между мечтаниями и свершениями этих самых сокровенных желаний. И радость, что в нашей стране, несмотря ни на какие трудности, живут замечательные добрые люди, которые искренне помогают тем, у кого, к сожалению, не все хорошо складывается в жизни. Мое стариковское, большое, морозное спасибо от всего сердца этим людям", - заключил Дед Мороз.