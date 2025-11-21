Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 ноября 2025 / 15:46
КОТИРОВКИ
USD
21/11
80.7321
EUR
21/11
92.6047
Новости часа
В Госдуме предложили ввести периодическую базовую выплату всем родителям В Черногории введут визовые ограничения для россиян по образцу ЕС
Москва
21 ноября 2025 / 15:46
Котировки
USD
21/11
80.7321
0.0000
EUR
21/11
92.6047
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Дед Мороз рассказал о самом необычном желании ребенка
21 ноября 2025 / 12:59
Дед Мороз рассказал о самом необычном желании ребенка
© Alexey Smyshlyaev/ Shutterstock/ Fotodom/ТАСС

Желание быть Дедом Морозом оказалось самым необычным из всех, о которых сообщали дети зимнему волшебнику. Об этом рассказал российский Дед Мороз из Великого Устюга в беседе с ТАСС.

"Один мальчуган написал мне в письме: "Дедушка Мороз, мне ничего от тебя не нужно, хочу быть Дедом Морозом". Вот такой скромный мальчуган", - поделился собеседник агентства.

Но преимущественно сегодня дети просят современные подарки, указал он. "XXI век на дворе, современные научно-технические открытия, технологии, и ребятишки, конечно, в большинстве мечтают о новых электронных гаджетах. При этом неизменно для них самым любимым подарком остаются сладкие гостинцы", - отметил Дед Мороз.

Кроме того, он выразил благодарность за акцию "Елка желаний". "Это удивительный мост между мечтаниями и свершениями этих самых сокровенных желаний. И радость, что в нашей стране, несмотря ни на какие трудности, живут замечательные добрые люди, которые искренне помогают тем, у кого, к сожалению, не все хорошо складывается в жизни. Мое стариковское, большое, морозное спасибо от всего сердца этим людям", - заключил Дед Мороз. 

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:45
В Госдуме предложили ввести периодическую базовую выплату всем родителям
13:29
В Черногории введут визовые ограничения для россиян по образцу ЕС
13:15
ФОМ: о доверии Путину заявили 75% опрошенных россиян
12:59
Дед Мороз рассказал о самом необычном желании ребенка
12:44
Зеленский отказался отправлять Ермака в отставку
12:29
Казахстан надеется начать строительство АЭС при участии Росатома в 2029 году
12:16
Представительница Мексики одержала победу на конкурсе "Мисс Вселенная"
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:39
Президент РФ поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
11:20
Орбан поддержал новый план США по урегулированию на Украине
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения