ФОМ: о доверии Путину заявили 75% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 75% (минус 2 п.п. за неделю), по мнению 76% опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 14 по 16 ноября среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 46% респондентов (минус 6 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 53% сограждан (минус 1 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 39%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 9%, "Справедливой России" - 3%, "Новых людей" - 4%.