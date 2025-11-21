Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 ноября 2025 / 15:46
20 ноября 2025 / 12:43
20 ноября 2025 / 12:34
19 ноября 2025 / 20:44
Политика
В Черногории введут визовые ограничения для россиян по образцу ЕС
21 ноября 2025 / 13:29
В Черногории введут визовые ограничения для россиян по образцу ЕС
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

Черногория в ближайшее время приведет свои визовые правила в соответствие с политикой Евросоюза, в том числе в части ограничений для граждан РФ. Об этом сообщил премьер-министр страны Милойко Спайич в интервью телеканалу Euronews.

"Даже не имея статуса члена Европейского союза и связанных с ним преимуществ, мы уже действуем как государство-член. Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой сообщества", - указал он.

Спайич отметил, что Черногория сохраняет ориентированность на туризм, однако это не будет мешать внедрению новых ограничений. "Безусловно, мы, в первую очередь, туристическая страна, поэтому стараемся привлекать как можно больше туристов из самых разных регионов", - заявил он.

Вместе с тем, по словам премьера, роль российских туристов и инвесторов в стране существенно сократилась. "Российских туристов сегодня меньше, чем раньше. Объем недвижимости, которой они владели 15-20 лет назад, был значительно выше. Сегодня россияне - лишь одна из групп, включая немцев, итальянцев, сербов, бошняков, албанцев и других", - добавил он. 

Спайич также подчеркнул, что изменения визового режима неизбежны и будут реализованы в ближайшее время. 

6 ноября Еврокомиссия приняла решение о фактическом запрете выдачи многократных виз россиянам. Российское постпредство при ЕС объяснило такое решение страхом чиновников в Брюсселе относительно того, что в рамках туристических обменов и контактов между людьми европейцы узнают правду о России.

