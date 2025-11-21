Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 ноября 2025 / 15:46
КОТИРОВКИ
USD
21/11
80.7321
EUR
21/11
92.6047
Новости часа
В Госдуме предложили ввести периодическую базовую выплату всем родителям В Черногории введут визовые ограничения для россиян по образцу ЕС
Москва
21 ноября 2025 / 15:46
Котировки
USD
21/11
80.7321
0.0000
EUR
21/11
92.6047
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
В Госдуме предложили ввести периодическую базовую выплату всем родителям
21 ноября 2025 / 13:45
В Госдуме предложили ввести периодическую базовую выплату всем родителям
© Елена Афонина/ ТАСС

Улучшению социальной защиты семей с детьми будет способствовать уточнение критериев нуждаемости, введение небольшой периодической базовой выплаты всем родителям вне зависимости от дохода, а также возобновление практики ежегодных тематических пособий. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) в беседе с ТАСС.

"За последние годы система поддержки семей заметно изменилась. Раньше многие выплаты предоставлялись большинству семей по общему принципу, теперь же применяются единые критерии, где проверяется уровень доходов и наличие имущества. При этом в реальности для многих семей это привело к снижению объемов выплат. Теперь, чтобы подтвердить право на пособие, нужно собрать внушительный пакет документов, пройти проверку и вписаться в строгие лимиты по доходу", - отметил он.

Даже незначительное превышение порога лишает семьи поддержки, и люди оказываются между двух систем: с одной стороны, они не бедные, с другой - не могут самостоятельно закрывать все расходы, связанные с воспитанием детей, указал Гаврилов.

По его мнению, переход к универсальной модели с единым пособием упростил администрирование, при этом сократил разнообразие форм помощи. "Раньше существовали отдельные выплаты к школе, рождению ребенка, по поддержке матерей-одиночек, многодетных, малообеспеченных, а также единовременные компенсации на определенные нужды. Сегодня большинство этих программ поглощено единой выплатой, а реальные суммы часто не покрывают даже минимальных затрат семьи с ребенком", - подчеркнул депутат.

Чтобы избежать ослабления системы социальной защиты, следует проработать ряд направлений, считает он. "Прежде всего, можно уточнить критерии нуждаемости. Во-вторых, полезно предусмотреть небольшую базовую выплату всем родителям с определенной периодичностью. В-третьих - важно вернуть практику ежегодных тематических пособий, которые помогают подготовить детей к школе или компенсировать сезонные расходы. А при обсуждении пенсионных изменений следует заранее публиковать прогнозы выплат и механизмы их индексации, чтобы граждане могли планировать свои ресурсы", - заключил парламентарий. 

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:45
В Госдуме предложили ввести периодическую базовую выплату всем родителям
13:29
В Черногории введут визовые ограничения для россиян по образцу ЕС
13:15
ФОМ: о доверии Путину заявили 75% опрошенных россиян
12:59
Дед Мороз рассказал о самом необычном желании ребенка
12:44
Зеленский отказался отправлять Ермака в отставку
12:29
Казахстан надеется начать строительство АЭС при участии Росатома в 2029 году
12:16
Представительница Мексики одержала победу на конкурсе "Мисс Вселенная"
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:39
Президент РФ поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
11:20
Орбан поддержал новый план США по урегулированию на Украине
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения