В Госдуме предложили ввести периодическую базовую выплату всем родителям

Улучшению социальной защиты семей с детьми будет способствовать уточнение критериев нуждаемости, введение небольшой периодической базовой выплаты всем родителям вне зависимости от дохода, а также возобновление практики ежегодных тематических пособий. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) в беседе с ТАСС.

"За последние годы система поддержки семей заметно изменилась. Раньше многие выплаты предоставлялись большинству семей по общему принципу, теперь же применяются единые критерии, где проверяется уровень доходов и наличие имущества. При этом в реальности для многих семей это привело к снижению объемов выплат. Теперь, чтобы подтвердить право на пособие, нужно собрать внушительный пакет документов, пройти проверку и вписаться в строгие лимиты по доходу", - отметил он.

Даже незначительное превышение порога лишает семьи поддержки, и люди оказываются между двух систем: с одной стороны, они не бедные, с другой - не могут самостоятельно закрывать все расходы, связанные с воспитанием детей, указал Гаврилов.

По его мнению, переход к универсальной модели с единым пособием упростил администрирование, при этом сократил разнообразие форм помощи. "Раньше существовали отдельные выплаты к школе, рождению ребенка, по поддержке матерей-одиночек, многодетных, малообеспеченных, а также единовременные компенсации на определенные нужды. Сегодня большинство этих программ поглощено единой выплатой, а реальные суммы часто не покрывают даже минимальных затрат семьи с ребенком", - подчеркнул депутат.

Чтобы избежать ослабления системы социальной защиты, следует проработать ряд направлений, считает он. "Прежде всего, можно уточнить критерии нуждаемости. Во-вторых, полезно предусмотреть небольшую базовую выплату всем родителям с определенной периодичностью. В-третьих - важно вернуть практику ежегодных тематических пособий, которые помогают подготовить детей к школе или компенсировать сезонные расходы. А при обсуждении пенсионных изменений следует заранее публиковать прогнозы выплат и механизмы их индексации, чтобы граждане могли планировать свои ресурсы", - заключил парламентарий.