Безопасность
Средства ПВО РФ за неделю нейтрализовали более 1 тыс. беспилотников ВСУ
21 ноября 2025 / 13:58
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю нейтрализовали четыре оперативно-тактических ATACMS, четыре Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS и больше 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 4 оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 4 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 15 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 1 089 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.