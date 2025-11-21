Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 ноября 2025 / 17:22
КОТИРОВКИ
USD
21/11
80.7321
EUR
21/11
92.6047
Новости часа
Курс доллара на Forex впервые с 11 июля опускался ниже 77 рублей Politico: окружение Зеленского не рекомендует ему идти на второй срок
Москва
21 ноября 2025 / 17:22
Котировки
USD
21/11
80.7321
0.0000
EUR
21/11
92.6047
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Средства ПВО РФ за неделю нейтрализовали более 1 тыс. беспилотников ВСУ
21 ноября 2025 / 13:58
Средства ПВО РФ за неделю нейтрализовали более 1 тыс. беспилотников ВСУ
© Александр Полегенько/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю нейтрализовали четыре оперативно-тактических ATACMS, четыре Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS и больше 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 4 оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 4 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 15 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 1 089 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:31
Курс доллара на Forex впервые с 11 июля опускался ниже 77 рублей
15:15
Politico: окружение Зеленского не рекомендует ему идти на второй срок
14:59
AFP: картина Фриды Кало была продана на аукционе за $54,6 млн
14:44
News 24: США добиваются участия в передаче председательства в "двадцатке"
14:29
"Ромир": "сельдь под шубой" лидирует в рейтинге готовых салатов у россиян
14:14
Президент Ирана вновь предложил перенести столицу из Тегерана
13:58
Средства ПВО РФ за неделю нейтрализовали более 1 тыс. беспилотников ВСУ
13:45
В Госдуме предложили ввести периодическую базовую выплату всем родителям
13:29
В Черногории введут визовые ограничения для россиян по образцу ЕС
13:15
ФОМ: о доверии Путину заявили 75% опрошенных россиян
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения