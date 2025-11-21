Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
21 ноября 2025 / 17:18
20 ноября 2025 / 12:43
20 ноября 2025 / 12:34
19 ноября 2025 / 20:44
/ Дальнее зарубежье / Политика / Иран после санкций / Политика и религия

Политика
Политика
Президент Ирана вновь предложил перенести столицу из Тегерана
21 ноября 2025 / 14:14
Президент Ирана вновь предложил перенести столицу из Тегерана
© Владимир Мусаэльян/ ТАСС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вновь выступил с предложением о переносе столицы страны из Тегерана в другое место. Об этом информировало агентство Fars.

Сообщается, что причиной такого решения Пезешкиана стало перенаселение города и нехватка воды в нем. По его словам, если население мегаполиса продолжит расти, то водных ресурсов окажется недостаточно, чтобы обеспечить ею всех его жителей.

"У нас нет выбора. Это необходимость", - указал политик. Он также обратил внимание, что аналогичная проблема коснулась не только Тегерана, но и ряда других регионов республики.

Некоторое время назад представитель президента исламской республики по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде отмечал, что вопрос переноса иранской столицы из Тегерана в другое место снят с повестки, для решения проблемы дефицита воды в городе подготовлен проект по перекачке воды из Персидского залива. 

