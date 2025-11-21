Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
21 ноября 2025 / 17:18
20 ноября 2025 / 12:43
20 ноября 2025 / 12:34
19 ноября 2025 / 20:44
Общество
"Ромир": "сельдь под шубой" лидирует в рейтинге готовых салатов у россиян
21 ноября 2025 / 14:29
"Ромир": "сельдь под шубой" лидирует в рейтинге готовых салатов у россиян
© izikMD/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

"Сельдь под шубой" возглавила рейтинг готовых салатов у россиян при покупке. Об этом свидетельствуют данные исследования "Ромир", передает ТАСС.

"Второй год подряд покупательские предпочтения российских граждан неизменны: "сельдь под шубой" снова лидирует, каждый 11 россиянин (9%) хотя бы раз в этом году купил в магазине такое готовое блюдо. В среднем одна порция "сельди под шубой" обходится покупателю в 173 рубля (против 147 рублей годом ранее)", - следует из материалов исследования.

На втором месте находится оливье: в 2025 году его хотя бы раз купили 8% сограждан, а стоимость порции в среднем составила 163 рублей (135 рублей годом ранее). Третье место занимает салат "Крабовый", 4% россиян хотя бы раз купили этот салат в текущем году. Уточняется, что этот готовый салат дешевле других в списке и стоит 134 рублей за порцию (111 рублей в 2024 году).

Четвертое и пятое место делят салаты "Цезарь с курицей" и "Мимоза", их в течение года приобрели по 2% покупателей. В среднем за порцию "Цезаря" россияне в этом году заплатили 253 рублей (217 рублей годом ранее), а за салат "Мимоза" покупатели отдали по 177 рублей (140 рублей годом ранее).

Замыкает рейтинг популярных салатов "Столичный", который приобрели 1% российских граждан в 2025 году. При этом стоимость порции такого салата составила 189 рублей (147 рублей в 2024 году).

Исследование было проведено на базе потребительской панели "Ромир", позволяющей анализировать реальное покупательское поведение граждан через чековые данные. Исследование охватывает 40 тыс. потребителей из 15 тыс. домохозяйств.

