Американское посольство в ЮАР запросило аккредитацию для группы своих сотрудников во главе с поверенным в делах на открывающийся 22 ноября саммит Группы двадцати (G20) для участия в церемонии передачи председательства в "двадцатке" от Южно-Африканской Республики США. Об этом информировал местный новостной портал News 24, ссылаясь на письмо, полученное МИД ЮАР от посольства США.

Отмечается, что в каких-либо других встречах или рабочих сессиях саммита Группы двадцати представители посольства США участвовать не будут. В письме содержится просьба обеспечить доступ семи сотрудникам посольства в помещение саммита, где 23 ноября состоится церемония передачи председательства. Группу возглавляет поверенный в делах Марк Диллард.

По данным местной радиостанции SABC, такой шаг Вашингтона вызвал возмущение в руководстве ЮАР. "Президент ЮАР не передаст председательство поверенному в делах", - сказал официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья. Согласно протоколу, по завершении саммита его председатель передает символический молоток главе делегации государства, которое займет пост председателя G20 на ближайшие 12 месяцев. При этом участники церемонии должны выступить с краткими речами.

В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет на саммит в ЮАР, а делегацию на нем возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. В начале ноября американский лидер ужесточил свою позицию, подчеркнув, что представители США не поедут в Йоханнесбург на саммит G20. Он назвал позором проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на ситуацию с положением прав белого населения, которое, по его словам, подвергается насилию.