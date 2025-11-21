AFP: картина Фриды Кало была продана на аукционе за $54,6 млн

Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка в четверг на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную для женщин-художниц сумму $54,6 млн. Об этом информировало агентство France-Presse (AFP).

Сообщается, что работа под названием "Сон (Кровать)", созданная в 1940 году, побила рекорд, установленный американкой Джорджией О'Кифф. Картина О'Кифф была продана в 2014 году за $44,4 млн.

Предварительно, в сентябре автопортрет Кало оценивался в $40-60 млн.