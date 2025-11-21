Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Общество
AFP: картина Фриды Кало была продана на аукционе за $54,6 млн
21 ноября 2025 / 14:59
© Antony Jones/ Getty Images for Sotheby's/ТАСС
Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка в четверг на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную для женщин-художниц сумму $54,6 млн. Об этом информировало агентство France-Presse (AFP).
Сообщается, что работа под названием "Сон (Кровать)", созданная в 1940 году, побила рекорд, установленный американкой Джорджией О'Кифф. Картина О'Кифф была продана в 2014 году за $44,4 млн.
Предварительно, в сентябре автопортрет Кало оценивался в $40-60 млн.