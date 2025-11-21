Politico: окружение Зеленского не рекомендует ему идти на второй срок

Лица, работавшие с Владимиром Зеленским и его ближайшим окружением, на условиях анонимности намекают, что он может не пойти на второй срок. На это обращает внимание американский политолог Адриан Каратницкий в колонке для издания Politico.

"Поддержка Зеленского настолько низка, а разрушительный эффект коррупционного скандала настолько значителен, что лица, работавшие с ним и его ближним кругом, на условиях анонимности намекают, что он может не пойти на второй срок, когда обстоятельства позволят организовать голосование", - отметил он.

Подчеркивается, что еще до скандала украинцы начали искать новых лидеров в свете роста недовольства "крайне централизованным, замкнутым и временами авторитарным правлением" Зеленского. Согласно данным оппозиционного депутата Ярослава Железняка, нынешние опросы показывают, что уровень поддержки Зеленского гражданами составляет всего 25%.