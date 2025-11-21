Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
20 ноября 2025 / 12:34
19 ноября 2025 / 20:44
Экономика
Курс доллара на Forex впервые с 11 июля опускался ниже 77 рублей
21 ноября 2025 / 15:31
© Егор Алеев/ ТАСС
Курс доллара на Forex опускался ниже 77 рублей впервые с 11 июля текущего года. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.
По состоянию на 12:06 мск, курс американской валюты снижался на 4,37% и торговался на уровне 76,5505 руб. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке терял 1,48% и находился на отметке в 78,84 руб.