Вильфанд отметил, что снегом покрыто до 90% территории России

Покрытая снегом территория России на сегодняшний день составляет порядка 90%. В последующем, при таянии покрова в отдельных регионах, она уменьшится до 87%. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту покрыто снегом около 90% территории. И даже если он сойдет, северная половина страны освободится от него из-за теплой погоды в ближайшие дни, все равно останется 87%", - указал специалист.

По его словам, Северо-Западный федеральный округ уже покрыт снегом. Снег лег и на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, особенно его много в горах, уточнил синоптик. Вместе с тем к концу недели практически весь Приволжский федеральный округ освободится от снега, добавил он.