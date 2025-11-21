WSJ: Европа работает над альтернативным планом по Украине

Лидеры стран Европы работают над альтернативным планом урегулирования конфликта на Украине, который будет якобы более выгоден Киеву по сравнению с инициативами США. Об этом информировала газета The Wall Street Journal.

По данным издания, европейские руководители рассчитывают представить свой проект в течение ближайших дней. Вместе с тем газета отмечает, что Киев пока не дал согласия на участие в этом плане. Подробности плана не уточняются.

Некоторое время назад пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Москвой, так и с Киевом по поводу инициированного Вашингтоном плана урегулирования кризиса.

Согласно информации западных СМИ, американские предложения предполагают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление США гарантий безопасности.