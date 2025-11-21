Российские ВС за прошедшую неделю освободили 16 населенных пунктов, в том числе город Купянск в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, на харьковском направлении в результате решительных действий подразделений группировки были освобождены Двуречанское и Цегельное Харьковской области. Подразделения группировки войск "Запад" "в ходе активных действий" завершили освобождение Купянска Харьковской области и продолжают уничтожение формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые окружены "на левом берегу реки Оскол". ВС РФ также освободили населенные пункты Ставки, Новоселовка, Масляковка, Ямполь в ДНР и Петропавловка Харьковской области, указали в российском оборонном ведомстве.

По данным МО РФ, подразделениями Южной группировки войск была освобождена Платоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В течение минувшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ и завершили освобождение населенных пунктов Нечаевка, Гай и Радостное Днепропетровской области, а также Равнополье, Яблоково и Веселое Запорожской области. Подразделениями группировки "Днепр" был освобожден населенный пункт Малая Токмачка Запорожской области, сообщили в министерстве.