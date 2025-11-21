Галузин отметил важность освобождения в Баку 11 российских граждан

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым отметил важность скорейшего освобождения задержанных в Баку 11 россиян. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.

"С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения 11 граждан РФ, задержанных в Баку 30 июня - 1 июля текущего года, в качестве значимого шага для нормализации двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение развития двусторонних связей в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года.

"Констатированы успехи в продвижении двустороннего экономического сотрудничества, важность возобновления культурно-гуманитарных связей в полном объеме. Отдельно затронута региональная тематика. Рассмотрены вопросы поддержания ритмичной работы Платформы регионального сотрудничества "3+3", - указали в министерстве.

Кроме того, собеседники обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях, добавили в ведомстве.