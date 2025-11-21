Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Песков: наступление ВС РФ является принуждением Зеленского к миру
21 ноября 2025 / 16:45
Песков: наступление ВС РФ является принуждением Зеленского к миру
© Михаил Метцель/ ТАСС

Эффективное наступление российских вооруженных сил является способом принуждения киевского режима Владимира Зеленского к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что российское наступление призвано побудить Зеленского "договариваться - и делать это сейчас". "Пространство для свободы принятия решения для него сокращается по мере утраты территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил", - указал представитель Кремля.

"Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса. Продолжение для них бессмысленно и опасно", - подчеркнул он.

