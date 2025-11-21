Стоимость нефти Brent на ICE опустилась ниже $62 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $62 за баррель впервые с 22 октября текущего года.

По состоянию на 13:10 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 2,21% и торговалась на уровне $61,98 за баррель.

К 13:21 мск стоимость нефти Brent ускорила снижение и находилась на отметке в $61,96 за баррель (-2,24%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в январе 2026 года снижался на 2,56% и составлял $57,49 за баррель, свидетельствуют данные площадки.