Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 ноября 2025 / 20:21
КОТИРОВКИ
USD
21/11
80.7321
EUR
21/11
92.6047
Новости часа
Шадаев отметил, что жалоб на "период охлаждения" для sim-карт почти нет Бразилия будет добиться полной отмены импортных пошлин США
Москва
21 ноября 2025 / 20:21
Котировки
USD
21/11
80.7321
0.0000
EUR
21/11
92.6047
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Стоимость нефти Brent на ICE опустилась ниже $62 за баррель
21 ноября 2025 / 16:59
Стоимость нефти Brent на ICE опустилась ниже $62 за баррель
© Егор Алеев/ ТАСС

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $62 за баррель впервые с 22 октября текущего года.

По состоянию на 13:10 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 2,21% и торговалась на уровне $61,98 за баррель.

К 13:21 мск стоимость нефти Brent ускорила снижение и находилась на отметке в $61,96 за баррель (-2,24%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в январе 2026 года снижался на 2,56% и составлял $57,49 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:31
Шадаев отметил, что жалоб на "период охлаждения" для sim-карт почти нет
18:15
Бразилия будет добиться полной отмены импортных пошлин США
17:59
Британия подготовила план возможной отправки военных на Украину
17:45
India Today: истребитель Tejas разбился на Dubai Airshow при выполнении трюка "бочка"
17:15
Президент Армении уверен, что "маршрут Трампа" откроет новые возможности для России
16:59
Стоимость нефти Brent на ICE опустилась ниже $62 за баррель
16:45
Песков: наступление ВС РФ является принуждением Зеленского к миру
16:30
Галузин отметил важность освобождения в Баку 11 российских граждан
16:15
Российские ВС за неделю освободили 16 населенных пунктов
15:58
WSJ: Европа работает над альтернативным планом по Украине
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения