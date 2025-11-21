Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Президент Армении уверен, что "маршрут Трампа" откроет новые возможности для России
21 ноября 2025 / 17:15
Президент Армении уверен, что "маршрут Трампа" откроет новые возможности для России
© Resul Rehimov/ Anadolu via Getty Images/ТАСС

Реализация проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) не создаст проблем для Грузии, а откроет новые возможности для стран региона, в том числе и для России. Уверенность в этом выразил президент Армении Ваагн Хачатурян.

"Никакой опасности для них не будет, они не понесут никаких потерь. Наоборот, значимость Грузии еще больше возрастет", - ответил он журналистам на уточнение, оправданы ли опасения грузинской стороны касательно того, что "маршрут Трампа" может каким-то образом ограничить транзитную роль Грузии в регионе.

"Если все, о чем мы говорим, будет реализовано, границы действительно откроются, TRIPP станет реальностью и заработает, то откроются новые возможности для Армении, Турции, Ирана, Азербайджана, Грузии, а почему бы и не для России. После этого мы все будем критиковать себя за то, что не воспользовались этими возможностями раньше", - приводит слова Хачатуряна агентство "Арменпресс".

Он также отметил, что во время встреч в Тбилиси он не слышал подобных опасений от официальных лиц Грузии, и более того, грузинская сторона выразила готовность содействовать в различных вопросах, в том числе в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". 

