Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 ноября 2025 / 20:21
КОТИРОВКИ
USD
21/11
80.7321
EUR
21/11
92.6047
Новости часа
Шадаев отметил, что жалоб на "период охлаждения" для sim-карт почти нет Бразилия будет добиться полной отмены импортных пошлин США
Москва
21 ноября 2025 / 20:21
Котировки
USD
21/11
80.7321
0.0000
EUR
21/11
92.6047
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Многополярный мир
Общество
India Today: истребитель Tejas разбился на Dubai Airshow при выполнении трюка "бочка"
21 ноября 2025 / 17:45
India Today: истребитель Tejas разбился на Dubai Airshow при выполнении трюка "бочка"
© Ирина Карабут/ ТАСС

Истребитель Tejas ВВС Индии, потерпевший крушение на Dubai Airshow 2025, выполнял показательный маневр "бочка". Об этом со ссылкой на экспертов передает телеканал India Today.

Как отмечается, Tejas находился в воздухе, выполняя маневр, внезапно потерял устойчивость, пошел носом вниз и разбился. "Пилот, предположительно, выполнял трюк под названием "бочка" - фигуру, при которой самолет совершает полный оборот вокруг своей продольной оси", - указывают специалисты.

Аналитики также обращают внимание, что за 24 года эксплуатации истребителя Tejas это было лишь второе его крушение.

Ранее ВВС Индии подтвердили, что на Dubai Airshow 2025 разбился индийский истребитель Tejas. Пилот не успел катапультироваться и погиб. В ВВС республики информировали о начале расследования обстоятельств происшествия.

Легкий многоцелевой истребитель Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Работы по его созданию начались в 1980-х годах, первый полет самолет совершил в 2001 году. В 2015 году было решено поставить истребитель на вооружение индийских ВВС. 

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:31
Шадаев отметил, что жалоб на "период охлаждения" для sim-карт почти нет
18:15
Бразилия будет добиться полной отмены импортных пошлин США
17:59
Британия подготовила план возможной отправки военных на Украину
17:45
India Today: истребитель Tejas разбился на Dubai Airshow при выполнении трюка "бочка"
17:15
Президент Армении уверен, что "маршрут Трампа" откроет новые возможности для России
16:59
Стоимость нефти Brent на ICE опустилась ниже $62 за баррель
16:45
Песков: наступление ВС РФ является принуждением Зеленского к миру
16:30
Галузин отметил важность освобождения в Баку 11 российских граждан
16:15
Российские ВС за неделю освободили 16 населенных пунктов
15:58
WSJ: Европа работает над альтернативным планом по Украине
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения