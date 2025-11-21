Истребитель Tejas ВВС Индии, потерпевший крушение на Dubai Airshow 2025, выполнял показательный маневр "бочка". Об этом со ссылкой на экспертов передает телеканал India Today.

Как отмечается, Tejas находился в воздухе, выполняя маневр, внезапно потерял устойчивость, пошел носом вниз и разбился. "Пилот, предположительно, выполнял трюк под названием "бочка" - фигуру, при которой самолет совершает полный оборот вокруг своей продольной оси", - указывают специалисты.

Аналитики также обращают внимание, что за 24 года эксплуатации истребителя Tejas это было лишь второе его крушение.

Ранее ВВС Индии подтвердили, что на Dubai Airshow 2025 разбился индийский истребитель Tejas. Пилот не успел катапультироваться и погиб. В ВВС республики информировали о начале расследования обстоятельств происшествия.

Легкий многоцелевой истребитель Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Работы по его созданию начались в 1980-х годах, первый полет самолет совершил в 2001 году. В 2015 году было решено поставить истребитель на вооружение индийских ВВС.