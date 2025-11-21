Британия подготовила план возможной отправки военных на Украину

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон уже разработал план отправки своих военных подразделений на Украину в рамках усилий "коалиции желающих" в случае достижения прекращения огня.

"Мы провели разведку на Украине, так что мы знаем, какие подразделения могли бы использовать, мы знаем, как могли бы их разместить, и знаем, какую роль они могли бы сыграть", - сказал он, отвечая на вопрос Bloomberg.

Хили отметил, что Соединенное Королевство готово потратить на отправку и размещение своих войск свыше $130 млн.

Некоторое время назад пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Москвой, так и с Киевом по поводу инициированного Вашингтоном плана урегулирования кризиса.

Согласно плану США, содержание которого стало известно западным СМИ, Соединенные Штаты и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киеву будут даны американские и европейские гарантии безопасности. В районах, откуда будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет значительно сокращена и лишится вооружений большой дальности. Кроме того, план подразумевает запрет на размещение на территории страны иностранных войск и закрепление государственного статуса за русским языком.

По данным агентства Bloomberg, также предполагается отмена санкций против России.