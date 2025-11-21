Бразилия будет добиться полной отмены импортных пошлин США

В Бразилии приветствуют отмену США тарифов в размере 40% на ряд статей сельскохозяйственной продукции, однако нацелены продолжать добиваться прекращения действия примененных Вашингтоном импортных тарифов на оставшиеся категории товаров. Соответствующее заявление распространил МИД республики.

Отмечается, что Вашингтон отменил тарифы в 40% на поставки "некоторых видов мяса, кофе", фруктов - манго, кокосов, ананасов, а также других культур. "Руководство Бразилии с удовлетворением восприняло решение американского правительства отменить дополнительный 40-процентный тариф на ряд сельскохозяйственной импортируемой продукции. Бразилия продолжит переговоры с США с целью отмены дополнительных пошлин на оставшиеся статьи двусторонней торговли", - указали в бразильском внешнеполитическом ведомстве.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп подписал указ о снижении тарифов на некоторые наименования сельскохозяйственной продукции из Бразилии. При этом 14 ноября, глава вашингтонской администрации издал другой указ, в соответствии с которым США вывели десятки наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая, а также говядину из-под действия 10-процентных универсальных пошлин, введенных ранее на импорт из других стран.

Согласно данным газеты The New York Times, американское руководство пошло на этот шаг в связи с ростом цен на продукты в Соединенных Штатах.