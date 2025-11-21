Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Технологии
Шадаев отметил, что жалоб на "период охлаждения" для sim-карт почти нет
21 ноября 2025 / 18:31
Шадаев отметил, что жалоб на "период охлаждения" для sim-карт почти нет
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Жалоб на механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотных летательных аппаратов, так называемый "период охлаждения" для sim-карт, почти нет. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в беседе с журналистом издания Life Александром Юнашевым.

"Как всегда, в начале запуска были какие-то технические огрехи, но сейчас у нас жалобы все почти до нуля", - отметил он.

Шадаев также обратил внимание, что эффект от этой меры уже есть, а появление данного механизма он объяснил экспериментами противника и последовательной реакцией со стороны России. "Россияне понимают, что это делается в целях безопасности, и, в общем, насколько я понимаю, технические меры себя оправдывают", - указал он.

Некоторое время назад Минцифры РФ информировало о том, что операторы связи в стране начали применять новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников - так называемый период охлаждения для sim-карт. Операторы связи по требованию регуляторов внедрили этот механизм для подтверждения того, что sim-карта, попавшая на территорию РФ из-за рубежа, используется человеком, а не встроена в беспилотник. До подтверждения мобильный интернет и СМС на такой sim-карте временно не доступны. 

